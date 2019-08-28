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Более 92 тыс. человек посетили МАКС-2019 за два дня работы авиасалона

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В главном управлении МВД по Московской области рассказали, что на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 за два дня его работы побывали более 92 тыс. человек. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в первый день, 27 августа, салон посетили более 41 тыс. человек, во второй — более 51 тыс. человек.

«Нарушений на территории выставки не допущено», — указано в сообщении.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что на МАКС-2019 впервые был продемонстрирован МиГ-35 в новом экспортном облике. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, приобретением истребителя уже заинтересовались зарубежные партнеры, «Рособоронэкспорт» ведет предметные переговоры.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран. Ожидается, что мероприятие за все время посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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