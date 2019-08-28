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На авиасалоне МАКС-2019 представлен МиГ-35 нового облика

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Фото: Александр Ермаков
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На открытом 27 августа в подмосковном Жуковском авиасалоне впервые был продемонстрирован российский перспективный многоцелевой истребитель МиГ-35 в новом экспортном облике, сообщает корреспондент «Известий». В первый день выставки самолет осмотрел и выслушал доклад генерального директора РСК «МиГ» Ильи Тарасенко президент России Владимир Путин.

Согласно пресс-релизу РСК МиГ «измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали характерными особенностями экспортной версии многофункционального авиационного комплекса, созданной в соответствии с пожеланиями потенциальных иностранных заказчиков». Кроме полноразмерной машины изменения в облике отражает и выставленная на стенде ОАК масштабная модель самолета. Под «потенциальными иностранными заказчиками» подразумеваются, вероятно, Индия и страны Ближнего Востока.

К видимым невооруженным взглядом изменениям планера необходимо отнести более высокое хвостовое вертикальное оперение с горизонтальным верхним срезом. Под «обновленной системой бортового радиолокационного оборудования» подразумевается оснащение самолета БРЛС с активной фазированной антенной решеткой. Оснащение таким значительно более эффективным радаром неоднократно анонсировалось как важный этап в развитии программы МиГ-35, однако как минимум первые заказанные Минобороны России самолеты идут с отработанным в производстве радаром «Жук-М», устанавливавшимся на предыдущие модификации модернизированных МиГ-29 (МиГ-29СМТ, МиГ-29К). Стоит считать вероятным, что изменения «экспортной модификации» являются отражением опыта испытаний прототипов и предсерийных самолетов и воплощают очередной этап развития самолетов этого семейства, который будет внедрен в том числе и на серийных машинах, заказ которых планируется в рамках Госпрограммы вооружений до 2027 года.

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