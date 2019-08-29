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Вертолет VRT500 нашел первого покупателя

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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На проходящем в подмосковном Жуковском международном авиасалоне МАКС-2019 конструкторское бюро «ВР-Технологии», которое входит в холдинг «Вертолеты России» (ГК Ростех), подписало первое соглашение по приобретению перспективного легкого вертолета VRT500.

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Малайзийская компания Ludev Aviation планирует приобрести на первом этапе пять вертолетов и в дальнейшем заниматься их продвижением и продажами. Вертолеты планируется приобрести в одном из пассажирских вариантов, точные детали исполнения и дополнительные опции будут определены позднее. Базовый пассажирский вариант — аэротакси, в котором состоялась премьера машины на салоне, — рассчитан на пять пассажиров и пилота.

К другому приоритетному направлению, на котором наряду с Азией ведется наиболее активное продвижение вертолета, генеральный директор «ВР-Технологии» Александр Охонько отнес Европу.

VRT500 — перспективный, находящийся в разработке российский однодвигательный легкий вертолет. Начать летные испытания VRT500 планируется в следующем году с началом поставок клиентам в 2023 году, после прохождения сертификации.

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