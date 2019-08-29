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Анонсированы испытания скафандра «Сокол-М»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Автономные испытания нового космического скафандра «Сокол-М» начнутся в 2020 году. Об этом 29 августа сообщил гендиректор предприятия-разработчика НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

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По его словам, комплексные испытания, то есть наземные с пилотируемым кораблем «Федерация», для которого и разрабатывался скафандр, запланированы на ближайшие полтора–два года.

Конструкторско-доводочные испытания уже начинаются, рассказал Поздняков в третий день Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) .

Предположительно, надевать скафандр удастся в два раза быстрее, а использовать его можно будет по меньшей мере 10 раз.

«Пока не менее 10 применений. Мы настраиваемся на такие цифры», — цитирует Позднякова ТАСС.

Скафандр «Сокол-М» впервые представили на МАКСе-2019 27 августа. Он предназначен для экипажа российского космического корабля «Федерация».

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимают около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек.

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