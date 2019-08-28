Женщина-космонавт в российском отряде не знает сроки своего первого полета

Единственная женщина-космонавт в российском отряде Анна Кикина не знает сроки своего первого полета, но продолжает готовиться к нему. Об этом она заявила на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019.

«Я не в курсе, когда меня назначат в экипаж», — цитирует ее в среду, 28 августа, ТАСС. Со своей стороны, глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов отметил, что в следующем году Кикина пока не в экипаже. Первый ее полет состоится чуть позже, добавил он.

В космосе побывали четверо российских женщин-космонавтов: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кодакова и Елена Серова.

В 2012 году решением медицинской комиссии Кикина была признана годной по состоянию здоровья для зачисления в качестве кандидата в космонавты. В октябре она была допущена к прохождению общекосмической подготовки.

Ранее в среду командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе. Роботы могут помочь, но никак не заменят интеллект, отметил он.