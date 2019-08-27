Стала известна дата начала работ с участием робота «Федора» на МКС

Робот Федор приступит к своим обязанностям на Международной космической станции (МКС) не раньше четверга, 29 августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что пока андроид еще не попал в зону МКС, так как 27 августа только началась разборка бытового отсека, который освободили от грузов.

Ранее сообщалось, что на корабле «Союз МС-14» на станцию прибыло 670 кг сухих грузов. Это продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, а также научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения.

Поэтому до робота «Федора» космонавты доберутся только 29 августа. В среду они освободят бытовой отсек, в четверг дойдут до спускаемого аппарата и перенесут андроида в российский сегмент МКС. По новому плану с роботом будут работать 29, 30, 31 августа и 1, 2 сентября.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Готовность номер два: когда робот Федор приступит к работе на МКС