Путин высоко оценил действия космонавтов со стыковкой «Союза»

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия членов экипажа Международной космической станции (МКС) в ситуации со стыковкой корабля «Союз МС-14». Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости».

По словам российского лидера «ситуация в чем-то была и нештатной», но российские космонавты «блестяще справились с этой работой», сказал глава государства во время телемоста с Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, находящимися на МКС.

«Надеюсь, что всё пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу. — добавил Путин. — Но всё это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы».

Прибывший на МКС робот «Федор» окажет космонавтам необходимую помощь и поддержку, выразил надежду глава государства.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.

Космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС со второго раза во вторник, 27 августа, около 6:08 мск.