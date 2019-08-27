Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС

В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК). Кадры публикует RT 27 августа.

Съемка велась из российского Центра управления полетами.

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 6:08 мск 27 августа, на четыре минуты раньше запланированного. В этот момент МКС пролетала над Китаем, пишет «Газета.ру».

Изначально стыковка была запланирована на 24 августа, но из-за неисправности ее пришлось отменить. В этот момент «Союз» находился в 96 м от МКС. «Федор» в своем микроблоге в Twitter извинился за запоздалую стыковку, в шутку написав: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке».

Сейчас экипаж станции готовится к открытию переходных люков между МКС и кораблем. Вместе с Федором «Союз МС-14» доставил к станции около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены и другие предметы.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.