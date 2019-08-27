Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

Европейское космическое агентство отказалось использовать российские ракеты «Союз» по причине давления со стороны Соединенных Штатов. Об это в беседе с телеканалом «360» заявил российский космонавт Павел Виноградов.

По его словам, американцев всегда волновали хорошие связи России с немцами и французами, поэтому они делали все для того, чтобы разрушить это сотрудничество.

При этом Виноградов отметил, что российская космонавтика от этого не понесет потерь, а количество полетов на «Союзах» не снизится, так как кроме Европы есть много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.

26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы». Они доставляют американских, российских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают SpaceX и Boeing.