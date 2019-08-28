Космонавт Кононенко заявил о невозможности замены человека роботом

Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе. Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС.

«Робот в полном объеме никогда не заменит человека. Они работают по программам, которые писали люди», — подчеркнул Кононенко на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019. По словам космонавта, роботы могут помочь, но никак не заменят интеллект.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. «Союз» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС около 6:08 мск. Кроме робота «Федора», космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и другое.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.