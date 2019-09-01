Небесные колесницы: почему посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

Международный авиакосмический салон МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском. В этом году участие в нем принимают около 30 стран, мероприятие посвятили партнерству России и Китая. По замыслу организаторов, ключом к успеху станет сочетание строгих традиций и необычных новинок. Чудеса пилотажа — в галерее «Известий»