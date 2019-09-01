Небесные колесницы: почему посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

Международный авиакосмический салон МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском. В этом году участие в нем принимают около 30 стран, мероприятие посвятили партнерству России и Китая. По замыслу организаторов, ключом к успеху станет сочетание строгих традиций и необычных новинок. Чудеса пилотажа — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Из-за традиционных пробок добираться до места проведения авиасалона лучше на общественном транспорте. Для удобства зрителей в Подмосковье специально запустили более 300 дополнительных электричек
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Среди участников можно было увидеть авиационные группы высшего пилотажа ВКС России «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», пилотажную группу ДОСААФ России «Русь», группы авиации общего назначения «Первый полет» и «Колибри», латвийскую частную группу «Baltic Bees»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Гвоздем программы на авиасалоне должен стать проектирующийся российско-китайский дальнемагистральный лайнер CR929
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Летная программа началась с 10-минутного показательного полета самолета Sukhoi SuperJet-100 с новыми законцовками крыла. Затем в небо поднялся один из первых советских реактивных истребителей МиГ-15
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На Макс-2019 было подписано первое соглашение по приобретению перспективного отечественного легкого вертолета VRT500. Базовый пассажирский вариант — аэротакси, рассчитаное на пять пассажиров и пилота
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Группа российских летчиков «Первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 написала в небе «MAKS 2019» с помощью специальной системы, контролирующей время выпуска разогретого масла
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В этом году на МАКСе впервые показали новый российский среднемагистральный самолет МС-21
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На статической экспозиции представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» — один из самых необычных самолетов в мире. Его особенностью является крыло обратной стреловидности, которое улучшает управляемость самолета на малых скоростях и положительно влияет на взлетно-посадочные характеристики
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На МАКСе дебютировал первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
31 августа посещаемость авиакосмического салона MAKC-2019 достигла абсолютного рекорда за все годы его проведения, превысив 200 тыс. человек
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.