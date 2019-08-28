Россия получила заявки на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Зарубежные партнеры заинтересовались покупкой новейшего российского истребителя МиГ-35. Об этом рассказал журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019.

«МиГ-35 — эта тема актуальна в разрезе участия в тендере на поставку 110 истребителей в Индию», — цитирует Шугаева в среду, 28 августа, «РИА Новости». По его словам, уже поступило несколько других предложений. «Рособоронэкспорт» ведет предметные переговоры.

Накануне у представленного на авиасалоне новейшего многоцелевого российского истребителя остановился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик задал несколько вопросов о вооружении и летных характеристиках машины, отмечает «Газета.ру».

В тот же день Путин и Эрдоган в ходе МАКС-2019 осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное.