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«Иркут» заключил соглашение о намерениях на поставку 15 самолетов МС-21

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Две авиакомпании — российская «Якутия» и казахстанская Bek Air — намерены приобрести несколько пассажирских самолетов МС-21. Об этом в среду, 28 августа, сообщил президент корпорации «Иркут» и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Равиль Хакимов.

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Так, «Якутия» заключила соглашение о намерениях по покупке пяти лайнеров, а Bek Air — 10. Документы были подписаны во второй день Международного авиакосмического салона МАКС-2019, который сейчас проходит в подмосковном Жуковском. Поставки должны начаться во втором полугодии 2021 года, отмечает ТАСС.

По словам Хакимова, каталожная цена МС-21 будет на 20% ниже стоимости иностранных аналогов, в том числе производства Boeing и Airbus.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на полеты дальностью 6 тыс. км и обладает вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

Лайнер создается в качестве замены воздушным судам Ту-154 и Ту-204/214, а зарубежным Airbus А320 и Boeing 737. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Летные испытания лайнера с российским двигателем ПД-14 должны пройти в 2020 году.

На данный момент строится уже пятый подобный самолет. Четвертый экземпляр с зарубежным двигателем Pratt and Whitney поднимется в небо до конца года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, а начало серийного производства — на 2021-й. К 2025 году корпорация намерена выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год, заявлял ранее главный конструктор лайнера Константин Попович.

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