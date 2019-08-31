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В МВД назвали число посетивших в субботу MAKC-2019 зрителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 200 тыс. человек посетили в субботу, 31 августа, авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили журналистам в подмосковном управлении МВД.

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«14-й Международный авиационно-космический салон посетило более 203 тыс. человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 23 тыс.», — цитирует сообщение пресс-службы МАКСа «РИА Новости».

Отмечается, что для охраны порядка задействована полиция и Росгвардия, серьезных нарушений на территории выставки не было.

Ранее в тот же день ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности мероприятия сообщило, что дневная посещаемость авиакосмического салона 31 августа достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек.

Утром в субботу демонстрационные полеты на MAKC-2019 были перенесены на полтора часа из-за сильного тумана.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.

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