Талибы сожгли школу для девочек под Кабулом

Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» сожгли среднюю школу для девочек в пригороде Кабула. Образовательное учреждение находилось в 25 км от столицы Афганистана.

Об этом сообщил телеканал ToloNews со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими. Талибы подожгли здание школы в деревне Насири около 1:30 вторника, 20 августа. В результате повреждения получили 22 класса школы, сгорели не менее 1500 учебников.

В средней школе обучалось около 700 афганских девочек из располагавшихся поблизости селений. Представители «Талибан» заявили о своей непричастности к инциденту.

17 августа мощный взрыв прогремел в Кабуле во время свадебной церемонии. Погибли 63 человека, еще не менее 182 получили ранения. Ответственность за организацию взрыва взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).