Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле. Атака произошла во время свадебной церемонии.

Как сообщает агентство Reuters, в группировке заявили, что их террорист-смертник смог пробраться в зал, где проводилось торжество, и привести взрывное устройство в действие в толпе «неверных».

Нападение было совершено вечером 17 августа. Жертвами атаки стали 63 человека, еще более 180 пострадали, однако местные власти ожидают увеличения числа жертв, пишет TOLOnews.

Очевидцы заявляли, что взрыв осуществил террорист-смертник. Жених и невеста выжили.

Президент страны Ашраф Гани осудил произошедшее и возложил вину на радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), однако там причастность опровергли. Глава государства созвал экстренное заседание по вопросам безопасности.