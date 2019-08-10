РПЦ изложила условия для принятия «русского экзархата»

Русская православная церковь (РПЦ) примет в свой состав архиепископию русских приходов в Западной Европе на условиях, которые изложены в написанном по благословению патриарха Кирилла письме руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония (Севрюка) к главе «русского экзархата» архиепископу Иоанну (Ренетто).

«Если общее собрание архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату и если соответствующее прошение будет представлено собранием Святейшему патриарху и Священному синоду, последние могут принять решение о присоединении архиепископии к Московскому патриархату на нижеследующих условиях», — приводит текст письма «РИА Новости».

В числе выдвинутых пунктов — сохранение богослужебных и пасторских особенностей, избрание архиерея на общем собрании архиепископии, а также передача права утверждения кандидатуры архиерея Священному синоду РПЦ.

В ноябре 2018-го Священный синод Вселенского патриархата принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе. В Константинополе объяснили это желанием «укрепить связи с архиепископией русских приходов».

В связи с этим Русская православная церковь предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата. Спустя месяц Священный синод РПЦ принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в Юго-Восточной Азии.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами обострились в начале октября прошлого года после решения последнего предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине. Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». В ответ Синод РПЦ вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

Экзархат — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. Западноевропейский экзархат русской традиции, образованный в 1931 году приходами, вышедшими из юрисдикции Русской церкви, входит в состав Константинопольского патриархата.