Константинополь подтвердил роспуск «русского экзархата» в Западной Европе

Константинопольский патриархат подтвердил решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже. Об этом говорится в коммюнике Вселенского патриархата от 28 ноября.

«Священный синод Вселенского патриархата в ходе собрания 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе», — приводит ТАСС выдержку из сообщение пресс-службы Фанара.

При этом в коммюнике подчеркивается, что это решение связано с желанием Константинополя укрепить связи с Архиепископией русских приходов в Западной Европе.

О решении Константинопольского патриархата распустить Западноевропейский экзархат русских приходов стало известно 28 ноября. В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами резко обострились в начале октября после решения Фанара предоставить автокефалию неканонической православной церкви на Украине. Кроме того, Константинополь восстановил в сане глав Киевского патриархата Филарета Денисенко и предстоятеля Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Помимо этого, Вселенский патриарх Варфоломей отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.