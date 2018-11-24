Прямой эфир
Сюжет:

В РПЦ предрекли начало гонений против священнослужителей на Украине

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отмена передачи Украинской православной церкви комплекса Почаевской лавры может повлечь за собой гонения против священнослужителей и монашества канонической церкви в стране. Об этом 24 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.

Какой верою отмерено: адепты нетрадиционных религий во власти Украины
Почему неоязычники и баптисты становятся влиятельной силой в стране

«Политики, не стесняясь в средствах, стремятся «загнать» верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни. Церковь «неудобна» разрушителям духовных основ украинского общества», — приводит ТАСС комментарий представителя Русской православной церкви.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины, а затем отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви был вынужден разорвать евхаристическое общение с Фанаром.

23 ноября минюст Украины отменил решение о передаче комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование канонической Украинской православной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепропетровской области сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита
Польским священникам запретили контакты с Киевским патриархатом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017