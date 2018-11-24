В РПЦ предрекли начало гонений против священнослужителей на Украине

Отмена передачи Украинской православной церкви комплекса Почаевской лавры может повлечь за собой гонения против священнослужителей и монашества канонической церкви в стране. Об этом 24 ноября заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.

«Политики, не стесняясь в средствах, стремятся «загнать» верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни. Церковь «неудобна» разрушителям духовных основ украинского общества», — приводит ТАСС комментарий представителя Русской православной церкви.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины, а затем отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви был вынужден разорвать евхаристическое общение с Фанаром.

23 ноября минюст Украины отменил решение о передаче комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование канонической Украинской православной церкви.