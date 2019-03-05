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В Дубае рассказали о рекордном росте турпотока из России

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Фото: Global Look Press/Picha Karel/CTK
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По результатам 2018 года Россия продемонстрировала самый высокий рост среди десяти ключевых туристических рынков Дубая. Число россиян, посетивших эмират, выросло на 28% (до 678 тыс. человек), сообщила пресс-служба Dubai Tourism в России и СНГ.

Одной из причин роста стало введение новых правил получения визы по прибытии в ОАЭ, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Всего 2018 году эмират Дубай принял 15,92 млн гостей со всего мира, зафиксировав новый рекорд.

В феврале 2019 года была опубликована статистика погранслужбы ФСБ России. По данным ведомства, самым популярным туристическим направлением для россиян стала Турция. В первую десятку также вошли Испания, ОАЭ, Китай, Германия, Греция, Кипр и Тунис.

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