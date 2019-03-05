Эксперты назвали любимые маршруты для женских компаний

Исследование, проведенное сервисом путешествий Туту.ру, выявило самые популярные туристические направления, которые выбирают женские компании. В преддверии 8 марта эксперты выяснили, что чаще всего россиянки выбирают море, тепло и достопримечательности.

В основу исследования легли проданные авиабилеты и турпутевки за 12 месяцев (с марта 2018 по март 2019 года), где в заказе указаны не менее двух женщин.

Итак, большинство россиянок (11%) выбрали Геленджик, 10,2% направились в Сочи, такое же число представительниц прекрасного пола отдохнули в Анапе. Таким образом, россиянки выбрали местом отдыха Краснодарский край.

Самый популярный город у женских компаний — Геленджик. Из не южных курортных городов в топ попали города Золотого кольца: Кострома, Ярославль и город невест Иваново, а также Калининград и столица Калмыкии— Элиста.

Среди заказов авиабилетов для женских компаний от двух человек, предпочитающих отдых заграницей, лидером стала Ницца. Этот город выбрали 11,2% дам. За ним следует Батуми, на втором месте — Рим. В целом, большинство городов, попавших в рейтинг, это европейские направления (Тиват, Ларнака, Бургас, Венеция, Лиссабон, Будапешт, Рим). Кроме того, женские компании часто путешествуют в Батуми и Тбилиси.

У женских компаний отдых с подругами по путевке более популярен, чем у мужчин. Чаще всего дамы летят в Дубай, на курорты Туниса и России.

Сервис «Туту.ру» запустил 14 февраля платформу «Туту Приключения». Там собраны авторские туры, походы, экскурсии и даже экспедиции, которые создали и проводят профессиональные гиды-проводники, опытные путешественники и нишевые турагентства.