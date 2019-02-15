Восток. Дело тонкое: за что в Москве задержали крупного инвестора из США

«Известия» выяснили детали предполагаемой мошеннической схемы, из-за которой были задержаны основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также другие сотрудники организации и связанные с ними лица. Причиной, по версии следствия, стала сделка от февраля 2017 года. В ходе нее подконтрольное Майклу Калви «Первое коллекторское бюро» заменило кредит перед банком «Восточный» акциями люксембургской International Financial Technology Group. Они были заведомо переоценены. Ущерб кредитной организации оценивается в 2,5 млрд рублей. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, подобная схема уже использовалась в банковской системе. По данным источника «Известий», в фонде Baring Vostok прошли обыски. ЦБ может направить ему предписание о сокращении доли в банке «Восточный» до 10%.

Дело ясное, что дело темное

В пятницу в Москве задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, а также директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Дельпаль, Кордичев и Владимиров арестованы до 13 апреля. Их подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

восток Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Ваган Абгарян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Речь идет о подмене долга подконтрольного Майклу Калви ПКБ перед банком «Восточный» на заведомо переоцененные акции International Financial Technology Group S.C.A. (Люксембург). По информации источников «Известий», в 2017 году 59,9% ее бумаг было передано в счет погашения кредита ПКБ на 2,5 млрд рублей.

Предполагается, что Майкл Калви вступил в преступный сговор с другими акционерами банка «Восточный» — Иваном Зюзиным, Филиппом Дельпалем, Ваганом Абгаряном и другими неустановленными лицами. В феврале 2017 года они, по данным источников, предоставили еще одному акционеру банка — Шерзоду Юсупову — заведомо ложную информацию о рыночной стоимости акций International Financial Technology Group в 3 млрд рублей. Тогда как их реальная цена не превышала 600 тыс. рублей. Юсупова смогли убедить проголосовать за заключение соглашения об отступном. Согласно ему, ПКБ вместо возврата долга передавало банку ценные бумаги International Financial Technology Group.

Совет директоров банка «Восточный» одобрил сделку 15 февраля 2017 года. По информации «Известий», в предполагаемый сговор были вовлечены предправления «Восточного» Алексей Кордичев и генеральный директор ПКБ Максим Владимиров. Они знали о реальной рыночной стоимости передаваемых акций.

восток Генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заявление о предполагаемом преступлении от одного из акционеров «Восточного» — Шерзода Юсупова — поступило только сейчас. Уголовное дело против Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова было возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Следствие оценивает ущерб, причиненный кредитной организации, в 2,5 млрд рублей.

Болезнь банковской системы

О мошеннических схемах с банковскими кредитами сообщается не впервые. Один из самых заметных случаев — вывод залога из банка «Открытие» на сумму 34 млрд рублей. Незадолго до санации банка, летом 2017 года, компании O1 Group и «О1 груп финанс» заменили долг перед ним собственными облигациями. В ноябре банк «Открытие» подал иск к структурам О1 Group из-за потери обеспечения по кредиту. В качестве залога выступали акции кипрской «O1 Пропертиз Лимитед» и московский бизнес-центр Nevis. Бывший предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич, по данным следствия, согласился на сделку с облигациями, зная, что их реальная цена значительно ниже объявленной. Сейчас он находится в розыске.

восток Партнер инвестфонда Baring Vostok по финансовому сектору Филипп Дельпаль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2017 году Центробанк санировал сразу три крупных банка. Кроме «Открытия» в периметр оздоровления вошли «Траст», Бинбанк, Промсвязьбанк и связанные с ними Рост-банк и Автовазбанк. Одной из причин краха банковских групп эксперты называли кредитование компаний, связанных с их собственниками. Чтобы очистить балансы банков, был создан так называемый фонд плохих долгов. Цена входящих в него активов по балансу оценивается в 1,7 трлн рублей, однако вернуть планируется от 40 до 60% этой суммы.

— Обычно публике становится известно о таких эпизодах уже после падения потерпевшего банка. АСВ практически в каждой банкротной процедуре находит подобные случаи, — рассказал «Известиям» руководитель практики реструктуризации и банкротства международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. — Как правило, близкие кредитной организации или акционерам заемщики либо рассчитываются по кредиту сомнительными активами, либо бесконечно этот кредит пролонгируют. Единственный, кто может это остановить, — ЦБ РФ, но регулятор вмешивается далеко не всегда.

В поисках денег

Банк «Восточный» с 2015 года искал новых инвесторов. В 2018 году планировалось провести допэмиссию его акций на 5 млрд рублей. Тогда же стал публичным конфликт основных акционеров — Baring Vostok и Артема Аветисяна. Первый не хотел вкладывать деньги в банк, а у второго не было достаточного объема средств на выкуп допэмиссии. В сентябре 2018 года агентство Moody’s поставило рейтинги банка «Восточный» на пересмотр. По мнению агентства, если разногласия акционеров не будут решены в ближайшее время, банк может столкнуться с оттоком вкладов.

Задержание основателя Baring Vostok не выбивается из общей правоприменительной канвы, считает управляющий партнер юридической фирмы Duvernoix Legal Егор Носков.

— На российском рынке широко распространена практика, когда по любой сделке, которой осталась недовольна та или иная сторона, довольно легко возбуждается уголовное дело, чаще всего по подозрению в мошенничестве, — считает Егор Носков. — Зачастую это служит действенным инструментом в корпоративных конфликтах, потому что за возбуждением дела следуют и соответствующие меры уголовного воздействия — задержание, заключение под стражу.

Уставный капитал «Восточного», по данным ЦБ, составляет 8,03 млрд рублей. У него восемь филиалов, 149 отделений и 480 операционных офисов по всей стране, но главный для банка регион — Дальний Восток.

По информации на ноябрь 2018 года, основным акционером банка с долей 51,62% являлась Evison Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре, — компания подконтрольна фонду Майкла Калви Baring Vostok. Артем Аветисян владел 32,02% акций «Восточного». По 2,26% принадлежало Григорию Жданову и Марине Ушаковой, 4,8% — Шерзоду Юсупову, 3,2% — Юрию Данилову, 1,1% — акционерам-миноритариям, 1,65% были выкуплены самой кредитной организацией.

восток Председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк», бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно закону «О Банке России», ЦБ в течение 30 дней после выявления факта неудовлетворительной деловой репутации акционера банка направляет ему предписание о сокращении доли до 10%. В регуляторе не прокомментировали «Известиям», готовится ли предписание в отношении Baring Vostok. Если это произойдет, акционеру придется продать 42% бумаг.

— Сделка по продаже акций подлежит согласованию с ЦБ. Если предписание не выполняется, регулятор, конечно, не может никого лишить прав на акции (по крайней мере, прецедентов пока не было), но может начать масштабную проверку деятельности кредитной организации, которая способна закончиться и отзывом лицензии, — добавил Дмитрий Константинов. — Кстати, с банками, попавшими в громкие скандалы, обычно так и происходит.

Инвестиции завели на восток

В ПКБ заявили «Известиям», что пока не ознакомлены с материалами дела и изучают ситуацию.

восток Директор инвестфонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Восточный» работает в обычном режиме, рассказали «Известиям» в кредитной организации. Банк оказывает содействие следствию, и обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на его деятельность. В кредитной организации отметили, что рассчитывают на возмещение причиненного ей ущерба.

За Майкла Калви вступились крупные российские бизнесмены. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что давно знает американского бизнесмена как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», «Озон», «Тинькофф» и др.

— Не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением, — сказал Герман Греф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что готов лично поручиться за задержанного основателя Baring Vostok Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения, так как тот многое сделал для привлечения инвестиций в Россию.

восток Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Baring Vostok, которая специализируется на инвестициях в Россию и страны СНГ, основана в 1994 году. У нее есть миноритарные доли в региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Skyeng, Ivi, Profi.ru, 1С. Также фонд владеет блокирующими пакетами сети медицинских центров «Семейный доктор» и оператора поликлиник «Европейский медицинский центр». У Baring Vostok есть доли в электронной платформе OZON.ru, ритейлере «ВкусВилл», сервисе для вызова врачей Doc+, фармкомпании «Солофарм», сетях Papa John's, Familia.

В пресс-службе «ВкусВилл» «Известиям» сообщили, что компания работает в обычном режиме. В пресс-службе Familia не считают возможным оценивать ситуацию, так как она связана с отдельным проектом фонда.

Структуры Baring Vostok были совладельцами оператора наружной рекламы Gallery. Также он был первым инвестфондом-акционером «Яндекса», из его капитала Baring Vostok выходил из в несколько этапов. У фонда были доли в компании Golden Telecom, аптечной сети А5, производителях минеральной воды «Боржоми» и кондитерских изделий «Сладко». На официальном сайте Baring Vostok сообщается, что всего он инвестировал $2,8 млрд в 80 проектов. Как сообщил источник «Известий» в фонде, в нем прошли обыски.