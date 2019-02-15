Следствие не исключает бегства основателя Baring Vostok Калви и настаивает на аресте

Следственный комитет России не исключает бегства основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», в связи с чем настаивает на его аресте, сообщает корреспондент «Известий» из зала заседаний Басманного суда Москвы.

По словам следователя, иностранец регулярно выезжает из России. Он обладает большими средствами, в том числе похищенными, для того чтобы беспрепятственно покинуть территорию РФ. Сам американец не признает своей вины, называя ложью выдвинутые против него обвинения в мошенничестве.

«Калви не подтвердил свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но у следствия есть основания критически относиться к этим показаниям», — отметил представитель СК.

Бизнесмен, в свою очередь, заявил, что не собирается никуда бежать и готов сотрудничать со следствием.

В пятницу, 15 февраля, вместе с ним были также задержаны и доставлены в суд директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер фонда по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвик Банка, экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Последний, как стало известно, в ходе допроса «выдал всю информацию о совершенном преступлении (хищении средств. — Ред.), соучастниках и их роли».

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами Банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена Совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга Бюро должно было передать Банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.