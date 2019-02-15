Прямой эфир

Арестован директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» арестовал Ивана Зюзина, директора по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners.

Прогнулись под тему: как следователи СКР воровской общак делили
Что рассказал Денис Никандров сотрудникам ФСБ в обмен на поблажки в приговоре

«Избрать в отношении подозреваемого Зюзина меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС постановление судьи Юлии Сафиной в пятницу, 15 февраля. По информации агентства, Зюзин ранее выразил мнение, что причиной возбуждения уголовного дела стали корпоративные разногласия между компаниями, которые связаны с фондом.

Зюзина задержали 15 февраля. Кроме того, были задержаны основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который держит контрольный пакет акций банка «Восточный» и является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве, а также партнер фонда по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

В отношении Калви возбуждено дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как заявил в суде следователь, основатель инвесткомпании и его соучастники подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. По данным следствия, в 2017 году Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная стоимость акций была завышена и составляла 3 млрд рублей. Реальная же стоимость бумаг составляла не более 600 тыс. рублей.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в РФ и страны СНГ. Капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Она входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следствие не исключает бегства основателя Baring Vostok Калви и настаивает на аресте
Основатель Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по делу о мошенничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017