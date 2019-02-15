Арестован директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин

Басманный суд Москвы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» арестовал Ивана Зюзина, директора по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners.

«Избрать в отношении подозреваемого Зюзина меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС постановление судьи Юлии Сафиной в пятницу, 15 февраля. По информации агентства, Зюзин ранее выразил мнение, что причиной возбуждения уголовного дела стали корпоративные разногласия между компаниями, которые связаны с фондом.

Зюзина задержали 15 февраля. Кроме того, были задержаны основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который держит контрольный пакет акций банка «Восточный» и является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве, а также партнер фонда по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

В отношении Калви возбуждено дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как заявил в суде следователь, основатель инвесткомпании и его соучастники подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. По данным следствия, в 2017 году Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. При этом он, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная стоимость акций была завышена и составляла 3 млрд рублей. Реальная же стоимость бумаг составляла не более 600 тыс. рублей.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в РФ и страны СНГ. Капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Она входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др.