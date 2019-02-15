Калви обвинил банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм банка

Подозреваемый в хищении средств у банка «Восточный», главный акционер этой кредитной организации Майкл Калви обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из Юниаструм банка перед слиянием с «Восточным».

В Басманном суде, где решается вопрос об аресте американца, он заявил, что перед объединением двух организаций с целью вывода денег Аветисян заключал различные фиктивные сделки, отследить которые не всегда получалось. В настоящее время спор сторон рассматривает Лондонский суд.

«Они (Аветисян и его компаньоны. — Ред.) покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», — цитирует Калви ТАСС.

В январе 2017 года завершился процесс присоединения Юниаструм банка к «Восточному». Собственники первого получили доли в объединенной структуре. В частности, Аветисяну принадлежит 32,02%, Шерзоду Юсупову — 4,4%. Основным же акционером является компания Evison Holdings Limited (51,62%), которую контролирует инвестиционный фонд Baring Vostok, основанный Калви. Последний и нескольких его партнеров по фонду были задержаны и доставлены в Басманный суд по делу о хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного» в пятницу, 15 февраля, 2019 года.

Речь идет о директоре Baring Vostok по инвестициям Иване Зюзине, партнере компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Вагане Абгаряне, партнере по финансовому сектору Филиппе Дельпале, гендиректоре Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максиме Владимирове и председателе совета директоров Норвик банка, экс-главе банка «Восточный» Алексее Кордичеве. Последний, как стало известно, в ходе допроса «выдал всю информацию о совершенном преступлении (хищении средств. — Ред.), соучастниках и их роли».

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.