Третий не лишний: что известно о новом европейском турнире по футболу
Исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира, старт которому будет дан в 2021 году. «Известия» разобрались, что это будут за соревнования и что они дадут российским клубам.
Только бизнес
Сразу стоит оговориться, что большинство нововведений и УЕФА, и ФИФА принимаются из расчета финансовой привлекательности. Поэтому не стоит удивляться появлению нового турнира, который имеет рабочее название «Лига Европы – 2». Суть новых соревнований, за которыми болельщики смогут следить как минимум три года (ровно такой период на данный момент очертил Исполнительный комитет УЕФА. — «Известия»), простым и доступным языком в интервью «Советскому спорту» объяснил главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов.
«Для таких, как мы, середняков, которые пока не дотягивают до попадания в Лигу чемпионов и Лигу Европы, это новые возможности — и для игроков с тренерами, и для зрителей, и для клубов в плане привлечения финансов. Международный опыт никому не помешает», — наглядного объяснил одну из причин появления новых соревнований Федотов.
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов
Действительно, турнир предоставляет отличный шанс проявить себя на международной арене клубам из стран так называемого третьего эшелона (по спортивному, а не по экономическому принципу) — Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Хорватии, Сербии, Швеции, Польши и др. По тем или иным причинам они не могут составить достойную конкуренцию странам «большой шестерки», а также странам «второго эшелона». Поэтому Лига Европы – 2 — турнир как раз для них.
Формула
Каков регламент грядущих соревнований? Во-первых, ЛЕ-2 расширяет футбольную географию еврокубков. Если сейчас на групповом этапе представлены минимум 26 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, то с 2021 года таковых будет по меньшей мере 34. Во-вторых, участниками турнира станут клубы, по объективным причинам уступающие по уровню тем же португальским, российским или середнякам из топовых чемпионатов Испании, Италии, Англии. Их в Лиге Европы – 2 мы не увидим.
Матч ЦСКА–«Арсенал» 1/4 финала Лиги Европы УЕФА
Формат будущего турнира включает групповой этап, на котором 24 команды будут поделены на восемь групп по четыре в каждой. По окончании первого раунда пройдут традиционные матчи на вылет: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 пройдет дополнительный раунд плей-офф для тех команд, которые займут вторые места в группах и третьи в Лиге Европы.
Появление Лиги Европы – 2 унифицировало все три кубка, которые разыгрывает УЕФА. Если раньше в основном раунде Лиги чемпионов насчитывалось 32 команды, а в Лиге Европы — 48, то теперь во всех состязаниях основной этап и раунд плей-офф пройдет по единой формуле с идентичным количеством соревнующихся. Подобное стало возможным благодаря ЛЕ-2, куда попадет часть команд из Лиги Европы.
Встречи нового турнира будут сыграны в один день с матчами в Лиге Европы — в четверг. Всего за 15 зачетных дней состоится 141 матч. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Президент УЕФА Александер Чеферин
«Новый клубный турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все выразили заинтересованность увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, и это соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров», — рассказал журналистам президент УЕФА Александер Чеферин.
По старой и доброй традиции
На самом деле не стоит удивляться рождению нового турнира, ведь исторически у УЕФА было именно три еврокубка: Кубок чемпионов, где играли только чемпионы, Кубок обладателей кубков (в этих соревнованиях принимали участие клубы, выигрывавшие национальные кубки) и Кубок УЕФА (соревнования для команд, которые заняли 2–4-е места в чемпионатах). Проводился в свое время еще и Кубок Интертото, пришедший на смену Кубку ярмарок. Этот турнир давал дополнительный шанс пробиться в Кубок УЕФА тем, кто не сумел завоевать путевки в Лигу чемпионов и упомянутый выше Кубок УЕФА.
Безусловно, на появление нового продукта повлиял другой ребенок УЕФА — Лига наций, оставившая положительные характеристики у участников.
«В Европе есть много мелких стран, которые имеют такое же право голоса, как и остальные. Все нововведения точно станут для таких государств положительным моментом. Уже сейчас можно сказать, что эксперимент с Лигой наций удался, — заявил бывший консультант ФИФА в Восточной Европе и Центральной Азии Валерий Чухрий, также отметивший, что без политической подоплеки в рождении «нового ребенка УЕФА» также не обошлось. — Конечно, в этих решениях в том числе есть и интерес привлечения голосов на предстоящих выборах президента УЕФА».
Бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус
Что касается извечного вопроса, а где же деньги, то на эту тему выступил бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус. По его словам, призовые нового турнира будут сопоставимы с суммами его старшего брата.
«Финансовая часть вопроса является важным аспектом, и, наверное, уже в ближайшее время УЕФА объявит размер призовых в ЛЕ-2. Думаю, можно ориентироваться на те суммы, которые сейчас получают клубы в Лиге Европы, а это в разы меньше, чем в Лиге чемпионов. Но для многих команд, которые с трудом пробиваются в еврокубки, подобные выплаты являются значимыми пунктами в бюджете», — заявил Белоус.
Путь чемпионов
На текущий момент Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, что дает возможность выставить шесть команд в еврокубках. К 2021 году, если ситуация не изменится, количество отечественных клубов-участников останется текущим, но с другим распределением по турнирам.
Лига Европы УЕФА. Матч «Спартак»–«Вильярреал»
В Лиге чемпионов, как и сейчас, сыграют три команды: две отправятся в групповой этап напрямую, бронзовый призер начнет свой путь через квалификацию. Если он не приведет к успеху, то на этом еврокубковая история не завершится. В Лиге Европы – 2 также будет свой мини-турнир под названием «Путь чемпионов». В нем примут участие 20 команд, сошедших с дистанции после предварительного и первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Сейчас же команды, не сумевшие пробиться в финальный раунд ЛЧ, отравляются испытать себя в Лиге Европы. Пять команд — победительниц «Пути чемпионов» примут участие в основном раунде Лиги Европы – 2.
В Лигу Европы с сезона-2021/22 при сохранении шестой строчки в рейтинге УЕФА от России напрямую попадет одна команда, а вот пятый и шестой представители РПЛ отправятся в квалификацию нового турнира, где будет много, мягко говоря, проходных команд. На данный момент пятую и шестую строчку занимают «Локомотив» (действующий чемпион, на минутку) и «Ростов». Учитывая новый формат, шансы отечественных клубов выиграть еврокубок повышаются в несколько раз, а это дополнительные очки в общую копилку, которые позволят подняться еще выше в рейтинге УЕФА.