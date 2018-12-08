Третий не лишний: что известно о новом европейском турнире по футболу

Исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира, старт которому будет дан в 2021 году. «Известия» разобрались, что это будут за соревнования и что они дадут российским клубам.

Только бизнес

Сразу стоит оговориться, что большинство нововведений и УЕФА, и ФИФА принимаются из расчета финансовой привлекательности. Поэтому не стоит удивляться появлению нового турнира, который имеет рабочее название «Лига Европы – 2». Суть новых соревнований, за которыми болельщики смогут следить как минимум три года (ровно такой период на данный момент очертил Исполнительный комитет УЕФА. — «Известия»), простым и доступным языком в интервью «Советскому спорту» объяснил главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов.

«Для таких, как мы, середняков, которые пока не дотягивают до попадания в Лигу чемпионов и Лигу Европы, это новые возможности — и для игроков с тренерами, и для зрителей, и для клубов в плане привлечения финансов. Международный опыт никому не помешает», — наглядного объяснил одну из причин появления новых соревнований Федотов.

футбол Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Действительно, турнир предоставляет отличный шанс проявить себя на международной арене клубам из стран так называемого третьего эшелона (по спортивному, а не по экономическому принципу) — Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Хорватии, Сербии, Швеции, Польши и др. По тем или иным причинам они не могут составить достойную конкуренцию странам «большой шестерки», а также странам «второго эшелона». Поэтому Лига Европы – 2 — турнир как раз для них.

Формула

Каков регламент грядущих соревнований? Во-первых, ЛЕ-2 расширяет футбольную географию еврокубков. Если сейчас на групповом этапе представлены минимум 26 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, то с 2021 года таковых будет по меньшей мере 34. Во-вторых, участниками турнира станут клубы, по объективным причинам уступающие по уровню тем же португальским, российским или середнякам из топовых чемпионатов Испании, Италии, Англии. Их в Лиге Европы – 2 мы не увидим.

футбол Матч ЦСКА–«Арсенал» 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Формат будущего турнира включает групповой этап, на котором 24 команды будут поделены на восемь групп по четыре в каждой. По окончании первого раунда пройдут традиционные матчи на вылет: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 пройдет дополнительный раунд плей-офф для тех команд, которые займут вторые места в группах и третьи в Лиге Европы.

Появление Лиги Европы – 2 унифицировало все три кубка, которые разыгрывает УЕФА. Если раньше в основном раунде Лиги чемпионов насчитывалось 32 команды, а в Лиге Европы — 48, то теперь во всех состязаниях основной этап и раунд плей-офф пройдет по единой формуле с идентичным количеством соревнующихся. Подобное стало возможным благодаря ЛЕ-2, куда попадет часть команд из Лиги Европы.

Встречи нового турнира будут сыграны в один день с матчами в Лиге Европы — в четверг. Всего за 15 зачетных дней состоится 141 матч. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

футбол Президент УЕФА Александер Чеферин Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

«Новый клубный турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все выразили заинтересованность увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, и это соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров», — рассказал журналистам президент УЕФА Александер Чеферин.

По старой и доброй традиции

На самом деле не стоит удивляться рождению нового турнира, ведь исторически у УЕФА было именно три еврокубка: Кубок чемпионов, где играли только чемпионы, Кубок обладателей кубков (в этих соревнованиях принимали участие клубы, выигрывавшие национальные кубки) и Кубок УЕФА (соревнования для команд, которые заняли 2–4-е места в чемпионатах). Проводился в свое время еще и Кубок Интертото, пришедший на смену Кубку ярмарок. Этот турнир давал дополнительный шанс пробиться в Кубок УЕФА тем, кто не сумел завоевать путевки в Лигу чемпионов и упомянутый выше Кубок УЕФА.

Безусловно, на появление нового продукта повлиял другой ребенок УЕФА — Лига наций, оставившая положительные характеристики у участников.

«В Европе есть много мелких стран, которые имеют такое же право голоса, как и остальные. Все нововведения точно станут для таких государств положительным моментом. Уже сейчас можно сказать, что эксперимент с Лигой наций удался, — заявил бывший консультант ФИФА в Восточной Европе и Центральной Азии Валерий Чухрий, также отметивший, что без политической подоплеки в рождении «нового ребенка УЕФА» также не обошлось. — Конечно, в этих решениях в том числе есть и интерес привлечения голосов на предстоящих выборах президента УЕФА».

футбол Бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Что касается извечного вопроса, а где же деньги, то на эту тему выступил бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус. По его словам, призовые нового турнира будут сопоставимы с суммами его старшего брата.

«Финансовая часть вопроса является важным аспектом, и, наверное, уже в ближайшее время УЕФА объявит размер призовых в ЛЕ-2. Думаю, можно ориентироваться на те суммы, которые сейчас получают клубы в Лиге Европы, а это в разы меньше, чем в Лиге чемпионов. Но для многих команд, которые с трудом пробиваются в еврокубки, подобные выплаты являются значимыми пунктами в бюджете», — заявил Белоус.

Путь чемпионов

На текущий момент Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, что дает возможность выставить шесть команд в еврокубках. К 2021 году, если ситуация не изменится, количество отечественных клубов-участников останется текущим, но с другим распределением по турнирам.

футбол Лига Европы УЕФА. Матч «Спартак»–«Вильярреал» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Лиге чемпионов, как и сейчас, сыграют три команды: две отправятся в групповой этап напрямую, бронзовый призер начнет свой путь через квалификацию. Если он не приведет к успеху, то на этом еврокубковая история не завершится. В Лиге Европы – 2 также будет свой мини-турнир под названием «Путь чемпионов». В нем примут участие 20 команд, сошедших с дистанции после предварительного и первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Сейчас же команды, не сумевшие пробиться в финальный раунд ЛЧ, отравляются испытать себя в Лиге Европы. Пять команд — победительниц «Пути чемпионов» примут участие в основном раунде Лиги Европы – 2.

В Лигу Европы с сезона-2021/22 при сохранении шестой строчки в рейтинге УЕФА от России напрямую попадет одна команда, а вот пятый и шестой представители РПЛ отправятся в квалификацию нового турнира, где будет много, мягко говоря, проходных команд. На данный момент пятую и шестую строчку занимают «Локомотив» (действующий чемпион, на минутку) и «Ростов». Учитывая новый формат, шансы отечественных клубов выиграть еврокубок повышаются в несколько раз, а это дополнительные очки в общую копилку, которые позволят подняться еще выше в рейтинге УЕФА.