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УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/W. G. Allgoewer/blickwinkel
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке. По словам основателя, медиакомпании Mediapro Хауме Роуреса, в настоящее время этот вопрос обсуждается.

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Он отметил, что в основе решения о возможном проведении матча главного еврокубка в США лежит финансовая составляющая, пишет испанская газета As.

9 сентября глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина назвал успешной реализацию системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу в России 2018 года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде, а следующего — в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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