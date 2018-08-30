УЕФА призвали разрешить матчи России и Украины

УЕФА должен разрешить российским и украинским клубам, а также сборным двух стран играть друг с другом на крупных европейских турнирах. Об этом «Известиям» заявили в международной организации Sport for all, которая подготовила обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций. По их мнению, мероприятия с участием спортсменов из РФ и Украины могут проходить без каких-либо инцидентов. Инициативу поддержали опрошенные «Известиями» российские и украинские парламентарии, отметившие, что разведение РФ и Украины в спорте лишь выстраивает дополнительные барьеры между Москвой и Киевом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках. В 2016-м УЕФА развел сборные двух стран и при жеребьевке группового этапа Евро. В 2018 году международная организация Sport for all, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе, выступила за прекращение этой практики.

— Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу, — заявил «Известиям» глава организации Янис Кузинс. — Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа.

По мнению Яниса Кузинса, чтобы избежать провокаций, на первом этапе игры можно проводить без болельщиков или на нейтральной территории.

— Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и всё прошло без каких-либо инцидентов, — отметил Янис Кузинс. — Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна.

Инициативу Sport for all поддерживают и депутаты двух стран, которые считают, что не нужно выстраивать дополнительные барьеры между странами.

— Россияне и украинцы — братские народы. На открытии мундиаля рядом со мной находились украинские болельщики, которые размахивали своими флагами, а также российские, поддерживавшие нашу сборную. При этом не возникло никаких проблем, всё прошло дружественно и красиво. Спорт — объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной, — сказал «Известиям» заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. — Болельщики смогут увидеть уважительное отношение между футболистами, что равным образом будет улучшать и связи между фанатами.

Искусство и спорт не нужно смешивать с политикой, согласен и депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

— Пускай люди выступают на концертах и соревнуются на футбольных полях. Ведь это помогает в том числе и развитию спорта. Украинские клубы могут играть против российских — так же как и сборные двух стран вправе сравнивать свои силы на стадионах. В обществе всегда есть поляризация мнений. Кто-то будет болеть за одну, кто-то за другую команду. Это нормально. Никакой политики тут нет, — сказал «Известиям» Евгений Балицкий.

В УЕФА «Известиям» заявили, что принципы и условия жеребьевок основаны на решениях исполнительного комитета организации. В организации также уточнили, что на предстоящей жеребьевке европейских лиг в Монако действующие правила изменены не будут.

— Клубы из Азербайджана и Армении, России и Украины, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, а также Испании и Гибралтара не должны оказаться в одной группе, — пояснили в УЕФА. — Процедура жеребьевки квалификации на Евро-2020 будет объявлена на более позднем этапе.

В 2020 году Евро впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран — членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Голландия, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия.