В ФИФА сочли успешной работу системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина назвал успешной реализацию системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу в России 2018 года. Об этом стало известно в воскресенье, 9 сентября.

«Система использовалась для исправления ошибок арбитров, и нужно сказать, что она работала хорошо. Игроки принимали финальное решение судей», — цитирует его Reuters.

Коллина добавил, что игра при этом не сильно тормозилась.

22 августа сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует ввести VAR начиная с четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2018/19. В ассоциации считают, что введение VAR позволит избежать серьезных судейских ошибок на финальной стадии турнира.