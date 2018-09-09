Прямой эфир
Сюжет:

В ФИФА сочли успешной работу системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина назвал успешной реализацию системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу в России 2018 года. Об этом стало известно в воскресенье, 9 сентября.

«Система использовалась для исправления ошибок арбитров, и нужно сказать, что она работала хорошо. Игроки принимали финальное решение судей», — цитирует его Reuters.

Коллина добавил, что игра при этом не сильно тормозилась.

22 августа сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует ввести VAR начиная с четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2018/19. В ассоциации считают, что введение VAR позволит избежать серьезных судейских ошибок на финальной стадии турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб
В России предложили запретить футбольную форму сборной Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017