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Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб

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Фото: Global Look Press/Kika Press/ZUMAPRESS
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Аргентинский футбоилст Диего Марадона стал новым техническим директором мексиканского ФК «Дорадос де Синалоа». Об этом сообщается на сайте клуба.

Подробности сделки не разглашаются. Известно, что клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики. Как отмечает RT, Марадона также является председателем правления брестского «Динамо» с мая 2018 года, а данных о его прекращении сотрудничества с белорусским клубом не поступало.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в брестском «Динамо» пока владеют не всей информацией относительно договоренности Марадоны с мексиканским клубом.

Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Он также был главным тренером в аргентинских клубах, командах из ОАЭ и сборной Аргентины.

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