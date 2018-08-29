СМИ сообщили о намерении Марадоны покинуть брестское «Динамо»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может покинуть брестское «Динамо». Об этом в среду, 29 августа, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на pablolayus.

По данным СМИ, Марадона рассматривает возможность переезда в Венесуэлу, где ему могут предложить работу, связанную с селекцией игроков.

Так, аргентинский специалист в последнее время не посещал Белоруссию. Последнее упоминание о брестской команде в его Instagram датировано 7 августом.

О назначении Марадоны председателем правления «Динамо» стало известно 15 мая текущего года. Специалист должен был заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Контракт с 57-летним аргентинцем рассчитан на три года. По условиям соглашения Марадона может досрочно покинуть клуб, если в течение года спортсмен не приспособится к низким температурам до минус 40 градусов в Белоруссии зимой.

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