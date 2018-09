СМИ сообщили о возможном переходе в «Спартак» экс-капитана «Челси»

Бывший защитник лондонского клуба «Челси» и сборной Англии Джон Терри прилетел в Рим на медицинское обследование для перехода в московский клуб «Спартак». Об этом одним из первых написал журналист спортивного телеканала The Sky Sport в Италии Анжело Манджианте.

Как написал корреспондент в Twitter, Терри подпишет контракт с российской командой на один год.

John #Terry is doing right now medicals in Rome, #VillaStuart Medical Center, and he is ready to sign one year contract for #SpartakMoskow @SkySport #Chelsea #CFC #tranfers