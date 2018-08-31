ЦСКА подписал контракт с исландским полузащитником Сигурдссоном

ЦСКА объявил о подписании контракта с исландским полузащитником «Норрчепинга» Арнором Сигурдссоном. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23, сообщает в пятницу, 31 августа, пресс-служба армейского клуба.

19-летний футболист выступал за «Акранес» (Исландия), а также «Сильвию» и «Норрчепинг» (оба — Швеция). В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Швеции. Он отметился тремя голами и тремя результативными передачами, уточняет газета «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня ЦСКА сообщил о переходе в клуб японского нападающего клуба «Вегалта Сендай» Такумы Насимуры. Соглашение с нападающим рассчитано на четыре года.

ЦСКА в текущем сезоне наряду с «Локомотивом» представляет Россию в Лиге чемпионов. Армейский клуб на групповом этапе сыграет с мадридским «Реалом», итальяснкой «Ромой» и чешской «Викторией».

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