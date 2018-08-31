Прямой эфир

ЦСКА подписал контракт с исландским полузащитником Сигурдссоном

0
Фото: Global Look Press/Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦСКА объявил о подписании контракта с исландским полузащитником «Норрчепинга» Арнором Сигурдссоном. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23, сообщает в пятницу, 31 августа, пресс-служба армейского клуба.

19-летний футболист выступал за «Акранес» (Исландия), а также «Сильвию» и «Норрчепинг» (оба — Швеция). В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Швеции. Он отметился тремя голами и тремя результативными передачами, уточняет газета «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня ЦСКА сообщил о переходе в клуб японского нападающего клуба «Вегалта Сендай» Такумы Насимуры. Соглашение с нападающим рассчитано на четыре года.

ЦСКА в текущем сезоне наряду с «Локомотивом» представляет Россию в Лиге чемпионов. Армейский клуб на групповом этапе сыграет с мадридским «Реалом», итальяснкой «Ромой» и чешской «Викторией».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы
Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017