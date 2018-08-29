Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с голкипером сборной России Игорем Акинфеевым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщает в среду, 29 августа, пресс-служба армейского клуба.

🔥🔥🔥 Игорь #Акинфеев продлил контракт с #ЦСКА!



Капитан с нами еще минимум четыре года 😍https://t.co/zUvAGF5r32 pic.twitter.com/1bewCYXvfr — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 29, 2018

Игорь Акинфеев — воспитанник армейского клуба. Он находится в системе клуба с четырех лет. В основной команде голкипер дебютировал в 2003 году.

Вратарь провел в составе ЦСКА 571 матч. В составе армейского клуба он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.

Также на счету голкипера 112 матчей за сборную России. Вместе с национальной командой Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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