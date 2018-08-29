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Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ЦСКА объявил о продлении контракта с голкипером сборной России Игорем Акинфеевым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщает в среду, 29 августа, пресс-служба армейского клуба.

Игорь Акинфеев — воспитанник армейского клуба. Он находится в системе клуба с четырех лет. В основной команде голкипер дебютировал в 2003 году.

Вратарь провел в составе ЦСКА 571 матч. В составе армейского клуба он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и семикратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.

Также на счету голкипера 112 матчей за сборную России. Вместе с национальной командой Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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