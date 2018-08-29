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«Легия» отказалась продавать ЦСКА своего полузащитника

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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ЦСКА и польская «Легия» не смогли договориться о трансфере полузащитника Себастьяна Шиманьского. Об этом в среду, 29 августа, заявил агент футболиста Дэвид Мэнесси.

Он подчеркнул, что переговоры между клубами окончены. ЦСКА и «Легия» не смогли договориться о стоимости футболиста, передает Sport24.ru.

По данным СМИ, армейский клуб был готов заплатить за полузащитника 7 млн. При этом портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста «Легии» в 3 млн.

ЦСКА после пяти туров занимает восьмое место в чемпионате России. В активе команды шесть очков (одна победа, три ничьих, одно поражение). В текущем сезоне армейский клуб будет представлять Россию в Лиге чемпионов.

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