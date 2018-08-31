ЦСКА сообщил о трансфере японского форварда Нисимуры

Столичный ФК ЦСКА согласовал трансфер японского нападающего «Вегалта Сэндай» Такумы Нисимуры. Об этом сообщили в пресс-службе армейцев.

Соглашение 21-летнего игрока с московским клубом рассчитано на четыре года. Сделка обошлась ЦСКА в 36 млн рублей, пишет «Газета.ру».

Московский клуб креативно подошел к представлению новичка и опубликовал в соцсетях психоделический видеоролик о Японии с подписью «Добро пожаловать!» на японском языке. Как напоминает сайт kp.ru, Нисимура стал вторым в истории ЦСКА игроком из Японии: с 2010 по 2013 годы за армейцев выступал Кейсуке Хонда.

За японскую команду Нисимура выступает с 2015 года и за это время успел сыграть в 87 матчах, сообщает телеканал «360». В текущем сезона чемпионата Японии он отметился 11 голами в 24 сыгранных матчах.