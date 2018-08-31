Полузащитник «Спартака» Промес объявил об уходе из клуба

Голландский полузащитник Квинси Промес заявил об уходе из московского ФК «Спартак». Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 31 августа.

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP 🎭 pic.twitter.com/pVKqoOxiYd — Quincy Promes (@QPromes) 31 августа 2018 г.

«Я покидаю спартаковскую семью как игрок, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Пришло время для новой главы в моей жизни, но мы обязательно встретимся снова», — цитирует «Спорт-Экспресс» слова 26-летнего игрока.

Ранее 31 августа стало известно о переходе Квинси Промеса в испанский ФК «Севилья». Утром в пятницу игрок уже прибыл в клуб для прохождения медосмотра. При этом, как отмечает «Газета.ру», история с переходом Промеса в испанскую команду развивалась стремительно, и до недавнего времени предполагалось, что игрок останется в столичном клубе как минимум еще на сезон.

За «Спартак» Промес выступал с августа 2014 года, пишет RT. В общей сложности он провел за команду 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 34 результативных передачи. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17, бронзовым призером турнира в сезоне 2017/18, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В текущем сезоне РПЛ Промес сыграл во всех пяти матчах, забил один гол и сделал голевой пас, пишет ТАСС. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей, в которых забил пять мячей. Сумма трансфера в «Севилью» составила порядка €21 млн, зарплата игрока — €4 млн. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на четыре года.