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Полузащитник «Спартака» Промес объявил об уходе из клуба

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Голландский полузащитник Квинси Промес заявил об уходе из московского ФК «Спартак». Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 31 августа.

«Я покидаю спартаковскую семью как игрок, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Пришло время для новой главы в моей жизни, но мы обязательно встретимся снова», — цитирует «Спорт-Экспресс» слова 26-летнего игрока.

Ранее 31 августа стало известно о переходе Квинси Промеса в испанский ФК «Севилья». Утром в пятницу игрок уже прибыл в клуб для прохождения медосмотра. При этом, как отмечает «Газета.ру», история с переходом Промеса в испанскую команду развивалась стремительно, и до недавнего времени предполагалось, что игрок останется в столичном клубе как минимум еще на сезон.

За «Спартак» Промес выступал с августа 2014 года, пишет RT. В общей сложности он провел за команду 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 34 результативных передачи. В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17, бронзовым призером турнира в сезоне 2017/18, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. В текущем сезоне РПЛ Промес сыграл во всех пяти матчах, забил один гол и сделал голевой пас, пишет ТАСС. За сборную Нидерландов футболист провел 28 матчей, в которых забил пять мячей. Сумма трансфера в «Севилью» составила порядка €21 млн, зарплата игрока — €4 млн. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на четыре года.

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