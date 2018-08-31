«Севилья» объявила о прибытии футболиста московского «Спартака» Промеса

Голландский полузащитник столичного «Спартака» Квинси Промес прибыл в Севилью для прохождения медицинского осмотра.

Aутболист также посетил матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Севилья» обыграла чешскую «Сигму», передает «Газета.ру». В случае успешного прохождения медобследования Промес подпишет контракт с клубом.

Сумма трансфера составит порядка €21 млн, зарплата игрока — €4 млн. Соглашение с 26-летним игроком будет рассчитано на четыре года. Промес стал игроком «Спартака» в 2014 году. В составе красно-белых футболист сыграл 115 матчей и забил 59 голов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассчитывает подписать соглашение с форвардом «Интера» Янном Карамо. На игрока также претендуют французский «Сент-Этьен» и немецкий «Шальке-04».

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