СМИ сообщили о возможном срыве перехода Промеса из «Спартака» в «Севилью»

Трансфер голландского игрока столичного ФК «Спартак» Квинси Промеса в испанскую «Севилью» может сорваться. Об этом сообщает Calciomercato.it.

Причиной могут послужить финансовые условия предложенного контракта. Известно, что испанский клуб предложил Промесу заработную плату в размере €3 млн в год, а также бонусы. Голландца такое предложение не устроило. Если стороны не придут к компромиссу в ближайшее время, переход игрока может сорваться, пишет «Спорт-Экспресс». Решение по трансферу сейчас зависит именно от футболиста.

Как напоминает RT, Промес пришел в «Спартак» в 2014 году из голландского «Твенте». Всего он принял участие в 136 официальных матчах во всех турнирах за московский клуб, где отличился 68 забитыми голами. В случае его перехода в «Севилью» он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Предполагается, что контракт Промеса в испанском клубе будет рассчитан на четыре года, сообщает телеканал «360».