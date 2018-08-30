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«Барселона» объявила о переходе Араухо с отступными в €100 млн

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Фото: Global Look Press/Carsten Reisinger
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Испанский ФК «Барселона» объявил о переходе защитника уругвайского «Бостон Ривера» Рональда Араухо. Об этом говорится на официальном сайте сине-гранатовых.

Сумма сделки составила €1,7 млн, однако она может увеличиться до €5,2 млн. Сумма же отступных за 19-летнего игрока составляет €100 млн в том случае, если он останется игроком второй команды «Барселоны», и €200 млн, если он будет играть в составе основной команды. Как отмечает телеканал «360», попробовать силы в основном составе он сможет только после зимней паузы в чемпионате.

Контракт с уругвайцем рассчитан на пять лет. Известно, что футболист уже прошел медицинское обследование. В 2018 году он провел 22 матча за «Бостон Ривер» во всех турнирах. Также Араухо является капитаном команды молодежной сборной Уругвая, пишет «Спорт-Экспресс».

13 августа сообщалось, что Лионель Месси стал самым титулованным игроком «Барселоны» в истории. Футболист вышел на чистое первое место по числу завоеванных титулов в составе команды.

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