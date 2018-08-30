«Зенит» интересуется футболистом французского «Нанта»

Левый защитник французского «Нанта» Лукас Лима может перейти в петербургский «Зенит».

Как сообщает «Газета.ру», российский клуб сделал «Нанту» предложение по покупке бразильского футболиста, которое французская команда приняла. За «Нант» Лима выступает с 2016 года. Он провел 81 матч, забил четыре гола и шесть раз ассистировал партнерам.

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков напомнил бывшему игроку петербургского «Зенита» Владиславу Радимову о проигранном споре.

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