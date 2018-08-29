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Президент «Локомотива» высмеял пари Глушакова и Радимова

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор столичного «Локомотива» Илья Геркус пошутил над пари, которое заключили капитан московского «Спартака» Денис Глушаков и бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.

Глушаков и Радимов заключили пари на противостояние «Зенита» и «Спартака» по еврокубковой схеме, в том числе упомянув Лигу чемпионов.

В ответ на это Геркус предложил посетить матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов, так как «Зенит» и «Спартак» не смогли пробиться в этот турнир.

«Ребята, так вам билеты на ЛЧ отложить?» — написал Геркус в Twitter, отметив Радимова и Глушакова.

После этого Глушаков посмеялся над низкой посещаемостью «Локомотива» в последние годы, когда команда не завоевывала трофеи.

«Илья Леонидович, спасибо за приглашение! У вас наверняка еще много свободных билетов, учитывая посещаемость матчей «Локомотива», — приводит слова Глушакова «Газета.ру».

Глушаков ранее, комментируя оскорбления болельщиков красно-зеленых в свой адрес во время матча против «Локомотива», допустил оговорку и назвал себя игроком бывшего клуба.

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