Фанатов из Амстердама избили в Киеве перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков амстердамского «Аякса» перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает «Газета.ру», инцидент произошел в одном из пабов в Печерском районе города за несколько часов до игры.

В результате беспорядков задержаны девять человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Аякс» и «Динамо» сыграли вничью 0:0. В первом матче голландская команда победила киевлян со счетом 3:1, таким образом обеспечив себе выход в групповой этап турнира по сумме двух игр.

24 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский «Спартак» за то, что болельщики выкрикивали запрещенные кричалки, а также за блокировку лестничных проходов на стадионе «Открытие Арена» во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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