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«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу

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Фото: REUTERS/Andrew Yates
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Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и дважды Лукас Моура, передает «Газета.ру».

«В стратегическом плане мы не проиграли. В тактическом плане мы не проиграли. Но мы проиграли матч», — сказал после матча главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, а «шпоры» одержали третью победу.

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн ранее был задержан транспортной полицией за сексуальные домогательства.

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