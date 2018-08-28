«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии по футболу
Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и дважды Лукас Моура, передает «Газета.ру».
«В стратегическом плане мы не проиграли. В тактическом плане мы не проиграли. Но мы проиграли матч», — сказал после матча главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд, а «шпоры» одержали третью победу.
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн ранее был задержан транспортной полицией за сексуальные домогательства.