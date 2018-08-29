Глушаков потребовал у Радимова плату за спор перед игрой «Спартака» и «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков напомнил бывшему игроку петербургского «Зенита» Владиславу Радимову о проигранном споре.

Радимов ранее проиграл Глушакову пари на итоговый результат в турнирной таблице чемпионата России в прошлом сезоне. Тот, чья команда окажется ниже, должен был оплатить ужин на шесть человек в любом ресторане. Красно-белые заняли третье место, сине-бело-голубые — четвертое.

«Дядя Влад, когда поляну накроете?» — спросил Глушаков у Радимова в Instagram. Радимов там же ответил Глушакову, передает «Федеральное агентство новостей». «Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у «Спартака» освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил?» — написал Радимов.

Позже в Twitter Радимов призвал своего коллегу заключить новое пари, победитель которого будет определен по сумме двух матчей в новом сезоне. В случае проигрыша Радимов пообещал 10 кг корюшки. Если проигрывает Глушаков, то он выставляет ведро раков.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 2 сентября в рамках шестого тура чемпионата России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге в 19:00. Игра второго круга запланирована на 17 марта 2019 года. После пяти туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Петербуржцы опережают идущим вторым «Спартак» на два балла.

22 августа сборная России по футболу и «Зенит» поздравили нападающего Артема Дзюбу с 30-летним юбилеем.

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