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Футболист «Янг Бойз» потерял сознание после удара в челюсть

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Фото: TASS/Zuma/Pascal Muller
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Полузащитник швейцарского «Янг Бойз» Миралем Сулеймани получил повреждение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Как сообщает «Газета.ру», на 51-й минуте игры серб столкнулся с хавбеком хорватской команды Петаром Стояновичем.

Во время падения противник случайно ударил ногой в челюсть серба. Сулеймани в бессознательном состоянии упал на газон. После оказания медицинской помощи он на носилках покинул поле.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Янг Бойз», который благодаря ничьей 1:1 в первом матче пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Мэббатт ранее рассказал, что крыса прогрызла ему ступню во время сна.

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