Игрок сборной Люксембурга Тилль подписал контракт с «Уфой»

Полузащитник сборной Люксембурга по футболу Оливье Тилль подписал контракт с ФК «Уфа». Об этом сообщается на сайте клуба.

В российский клуб игрок перешел из команды «Прогресс Нидеркорн». Уфимцы встречались с этой командой в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первым голом в этом матче отметился 21-летний полузащитник Тилль, пишет RT.

Тилль выступал за люксембургский «Прогресс» с 2015 года, в составе команды провел 82 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. За сборную Люксембурга он играет с 2017 года. В его активе шесть матчей, проведенных за национальную команду, а также один забитый мяч. Соглашение футболиста с «Уфой» рассчитано на четыре года, пишет «Спорт-Экспресс».