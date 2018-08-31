Определились соперники «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

В Монако в пятницу, 31 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Россию во втором по значимости европейском футбольном турнире представляют три клуба — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Московский клуб попал в группу G, где сыграет с «Вильярреалом» (Испания), «Рапидом» (Австрия) и «Рейджерс» (Шотландия).

Петербургская команда в группе С встретится с «Копенгагеном» (Дания), «Бордо» (Франция) и «Славией» (Чехия).

«Краснодар» в группе J сыграет «Севильей» (Испания), «Стандартом» (Бельгия) и «Акхисар» (Турция).

Групповой турнир Лиги Европы стартует 20 сентября текущего года. Финал турнира пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

30 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция). ЦСКА достались «Реал» (Испания), «Рома» (Италия) и «Виктория» (Чехия).

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