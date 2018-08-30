Определились соперники ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона – 2018/19. Россию в главном европейском футбольном турнире представляют два клуба — «Локомотив» и ЦСКА.

«Железнодорожники» попали в группу D. «Локомотив» на групповом этапе сыграет с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция).

Армейский клуб в группе G встретится с «Реалом» (Испания), «Ромой» (Италия) и «Викторией» (Чехия).

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/G6rPKtQuU8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года. Матч пройдет на стадионе мадридского «Атлетико» Ванда-Метрополитано.

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