Определились соперники ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона – 2018/19. Россию в главном европейском футбольном турнире представляют два клуба — «Локомотив» и ЦСКА.
«Железнодорожники» попали в группу D. «Локомотив» на групповом этапе сыграет с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция).
Армейский клуб в группе G встретится с «Реалом» (Испания), «Ромой» (Италия) и «Викторией» (Чехия).
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года. Матч пройдет на стадионе мадридского «Атлетико» Ванда-Метрополитано.
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