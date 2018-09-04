«Зенит» подписал контракт с футболистом «Ювентуса» и сборной Италии

Петербургский «Зенит» сообщил о подписании контракта с полузащитником сборной Италии и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

На сайте сине-бело-голубых отмечается, что футболист переходит в «Зенит» на правах свободного агента.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на два года.

Заниматься футболом Маркизио начал в академии «Ювентуса» в семилетнем возрасте. Он провел в итальянской команде 25 лет.

На счету полузащитника 389 матчей за «Ювентус» и 37 голов.

В 2009 году Маркизио дебютировал в сборной Италии. В общей сложности за национальную команду он провел 55 матчей.

В августе сообщалось, что сорвался переход в «Зенит» игрока итальянского ФК «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальта. Причиной стала значительно выросшая цена за футболиста.