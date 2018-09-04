Прямой эфир

«Зенит» подписал контракт с футболистом «Ювентуса» и сборной Италии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский «Зенит» сообщил о подписании контракта с полузащитником сборной Италии и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

На сайте сине-бело-голубых отмечается, что футболист переходит в «Зенит» на правах свободного агента.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на два года.

Заниматься футболом Маркизио начал в академии «Ювентуса» в семилетнем возрасте. Он провел в итальянской команде 25 лет.

На счету полузащитника 389 матчей за «Ювентус» и 37 голов.

В 2009 году Маркизио дебютировал в сборной Италии. В общей сложности за национальную команду он провел 55 матчей.

В августе сообщалось, что сорвался переход в «Зенит» игрока итальянского ФК «Дженоа» и сборной Уругвая по футболу Диего Лаксальта. Причиной стала значительно выросшая цена за футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси высказался о возможном уходе из «Барселоны»
ЦСКА сообщил о трансфере японского форварда Нисимуры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017